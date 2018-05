بالصور..من تركيا قيادات “القاعدة” تتقدم صفوف عزاء الإرهابي “بن حميد”

المتوسط – سامر أبو وردة

نشرت وسائل إعلام تدعمها قطر وتركيا صوراً، رصدتها “المتوسط”، تظهر مراسم عزاء عائلة الإرهابي ” وسام بن حميد “، والذي قتل في مواجهات مع القوات المسلحة في مدينة بنغازي.

الصور التي نشرتها قناة النبأ التابعة للجماعة المقاتلة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أظهرت عضو المؤتمر السابق، أحمد الساعدي، عضو تنظيم القاعدة الإرهابي،وخالد الشريف القيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة، وعلى أبو زعكوك، والشيخ سالم جابر الهارب من بنغازي، والداعم الأبرز لمقاتلي ما يعرف بـ “مجلس شورى ثوار بنغازي” الإرهابي.

وكانت أسرة الإرهابي، وسام بن حميد، قد أعلنت خبر مقتله، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقدته في تركيا، منذ أكثر من عام، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني.

هذا وأفردت قنوات النبأ والتناصح التابعتان لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة المقاتلة، مساحات من البث لنعي الإرهابي “بن حميد”، واستضافت شخصيات منتمية لجماعة الإخوان، وتنظيم القاعدة، والجماعة المقاتلة، كما قامت بتغطية مراسم العزاء وصلاة الغائب، وكل فعاليات تأبين “بن حميد”.

