من تركيا .. الإخواني “ونيس المبروك” ينعي الداعشي “بن حميد”

نعى القيادى بجماعة الأخوان ” ونيس المبروك “، ، مساء اليوم الثلاثاء، القيادي في مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي “وسام بن حميد”، وتابع ، في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى ” الفيسبوك” تحت عنوان “رحل وسام دون ضجيج”، بأن الموت هو حقيقة أبدية لا يجوز الشماته فيها وأن الجميع سيذوقه عاجلا أم آجلا ، ولا يشمت بميتٍ إلا جاهل عل حد قوله .

وأضاف المبروك المقيم في تركيا والذي وصف في احدى خطبه في بنغازي حلف شمال الأطلسي عام 2011 بحلف الفضول، أضاف أن “الخطأ طبيعة البشر، وبخاصة لمن كانت مسيرته في أرض وعرة، وظروف بالغة التعقيد، وفي وسط صفوف مخترقة من أصحاب المطامع وأهل الغلو”، وذلك فى آشارة منه إلى قتال بن حميد جنباً الى جنب مع تنظيم داعش الارهابي.

