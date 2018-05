مديرية أمن توكرة تضع خطة لتأمين حفل تخريج الدفعة الـ 51

المتوسط:

أفادت مديرية أمن توكرة، بأنهُ تم وضع خطة أمنية بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة، استعدادًا للاحتفال بتخريج الدفعة الـ 51 من الكلية العسكرية، بالتزامن مع ذكرى انطلاق معركة الكرامة للقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وقال مدير وحدة الإعلام خليل البرغثي، إنَّ المديرية عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعا ضم كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة، إذ تم الاتفاق على ربط جميع الأجهزة بالغرفة الأمنية بمديرية أمن توكرة وتفعيل كافة الكاميرات لمراقبة مداخل ومخارج المدينة وشوارعها الرئيسية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية جهازي الأمن الداخلي والخارجي والبحث الجنائي والاستخبارات والمباحث الجنائية والشرطة الكهربائية والدفاع المدني والحرس البلدي.

