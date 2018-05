المتوسط:

نظم اتحاد نقابات العمال احتفالية صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات الرئيسية ببلدية طرابلس المركز بمناسبة عيد العمال.

وشارك في هذه الاحتفالية، العديد من النقابات الفاعلة بمختلف القطاعات، حيثُ تم فيه تكريم العديد من الشخصيات التي كان لها دور في مسيرة العمل النقابي خلال الأعوام الماضية.

