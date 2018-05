«اتحاد الأدباء والكتّاب العرب»: نتطلع لتعزيز التعاون مع «العامة للثقافة»

المتوسط:

تلقى حسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة، رسالة شكر وتقدير من قبل حبيب الصايغ الأمين العام لاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب لدوره باستعادة ليبيا عضويتها في الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، متمنيًا أن يكون ذلك منطلقًا لتعزيز التعاون في المستقبل مع الهيئة العامة للثقافة .

وقال الأمين العام لاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب حبيب الصايغ في رسالته ” في الوقت الذي نهنئكم باستعادة دولة ليبيا لعضويتها بالاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب متمثلة في أمين رابطة الكتّاب والأدباء الليبيين”

وأضاف “فإننا نشكر دعمكم لحضور المناشط الثقافية، ونتطلع لمزيد التعاون معكم، والزيارات لبلدكم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة”

