صبراتة.. انطلاق الامتحانات النصفية وامتحانات الفترة الثانية للعام الدراسي 2017 – 2018م

عين ليبيا

انطلقت يوم الأحد الموافق 29 / 4 / 2018م بكافة مدارس مراقبة تعليم صبراتة الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية لشهادتي اتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 / 2018م.

هذا .. وتابع مراقب التعليم علي عمر يحيى ومدير مكتب شؤون التعليم الأساسي ومدير مكتب شؤون التعليم الثانوي سير عملية الامتحانات والعملية التعليمية بعدد من المدارس، كما شملت المتابعة عمل المكاتب الإدارية ومنها مكتب الأخصائي الاجتماعي ومكتب الصحة المدرسية.

يُذكر أن الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفترة الثانية تُجرى تحت إشراف مكاتب الامتحانات بالمدارس وفي إطار زمن الحصة المدرسية تحت إشراف معلم المادة الدراسية.

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