المتوسط:

انطلقت، فعاليات مهرجان الإبداع الطلابي في كلية العلوم الهندسية والتقنية في نسخته الثانية بمدينة براك الشاطئ، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 مايو 2018.

وخلال المهرجان، تمَّ تنظيم فقرات فنية ومسابقات ثقافية وعلمية ورياضية إلى جانب المعارض الفنية والتراثية.

وختامًا، شهد المهرجان عرضا لأشرطة وأفلام قصيرة ومسابقة الشطرنج والتنس وغيرها من النشاطات.

