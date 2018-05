“الوطنية لحقوق الانسان” تطالب بفتح تحقيق حول احتجاز “قشوط” و “اليعقوبي”

المتوسط :

أعربتا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا و المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير عن إدانتهم واستناركهم الشديد حيال الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الاعلامي “سليمان قشوط

” رئيس جائزة سبتيموس ورفيقة “محمد اليعقوبي” مدير التنفيذي للجائزة من أحدى المقاهي العامة بالعاصمة طرابلس مساء يوم الاحد 29 ابريل 2018 ، من قبل مسلحين تابعين لقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، دون توضيح أي أسباب لاعتقاله والاحتجاز ، واستمرار عدم عرضه على النيابة العامة.

وأبدت اللجنة والمركز تخوفهم إزاء مصير “قشوط” و”اليعقوبي”، مناشدين قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني التي تحتجزهما بإطلاق سراحهم بشكل فوري دون أي قيد أو شرط او توضيح الاستناد القانوني لاحتجازهم ، و عرضهم بشكل فوري على السلطات القضائية المتمثلة في مكتب النائب العام.

وطالبت اللجنة و المركز، في بيان لهم اليوم الثلاياء، بالكف عن الاعتقال التعسفي التي تجريه قوة الردع الخاصة وتشكيلات مسلحة اخرى خارج القانون والتي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الاساسية تمس بالتزامات ليبيا بمقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

ودعت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعات و تشكيلات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة ،

وحملت اللجنة حكومة الوفاق مسؤوليته القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعاصمة طرابلس.

وناشدت اللجنة و المركز ، في بيان ختامهما كل من ومنظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا ، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والأفعال الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين واصحاب الراي والمدافعين عن الحقوق والحريات بالعاصمة الليبية طرابلس ، من قبل جماعات و تشكيلات مسلحة تحضي بشرعية حكومة الوفاق الوطني , وفتح تحقيق شامل في جميع وقائع الاحتجاز الغير قانوني والاختطاف والاخفاء القسري الذي تعرض ولازال يتعرض له الجميع بعموم البلاد وبشكل خاص بمدينتي طرابلس وبنغازي.

