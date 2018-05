«كهرباء توكرة» تُشكل غرفة طوارئ استعدادًا لتخريج الدفعة الـ 51

المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء فرع توكرة، بأنها قامت بتشكيل غرفة طوارئ خاصة، استعدادا للاحتفال بتخريج الدفعة الـ 51 من الكلية العسكرية، بالتزامن مع ذكرى انطلاق معركة الكرامة للقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وقام رئيس دائرة توزيع ساحل توكرة المهندس عبد السلام البرغثي، بالبدء في التحضير لإعداد غرفة طوارئ خاصة بالكهرباء تشرف على الاحتفال بالكلية العسكرية، وتتفقد الأعطال ومتابعة الإنارة والصيانة الميدانية.

