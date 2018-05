مؤتمر صحفي مرتقب حول الانتهاكات التى تتعرض لها آبار النهر الصناعي

المتوسط :

أعلنت إدارة الجهاز بمشروع النهر الصناعى عقد مؤتمراً صحفياً حول إستمرار الإعتداء والسرقه والتخريب والنهب مياه منظومة الحساونه سهل الجفاره وخطوط ومسار منظومات المشروع.

وأفاد الجهاز، في بيان مقتضب له اليوم الثلاثاء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، بأن المؤتمر سينعقد الخميس المقبل في الحادية عشر بقاعة الإجتماعات بمقر منظومة الحساونه سهل الجفاره بمنطقة قصر بن غشير بمدينة طرابلس، مطالبة وسائل الإعلام المختلفه المقروء – المسموع – المرئي الحضور في الزمان والمكان المحددين .

وأكد الجهاز بأن أن أستمرار مثل هذه الإعتداءات يعد إعتداءاً صارخاً علي مقدرات الشعب الليبي وتدميراً لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا ووقف للإمداد المائي إلي أكثر من مدينة يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه الأبار التي تتعرض للإنتهاك من قبل الخارجين عن القانون.

