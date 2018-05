«تعليم صبراتة» تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

المتوسط:

بدأت الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 / 2018م، يوم الأحد الماضي، بكافة مدارس مراقبة تعليم صبراتة.

وأكد مراقب التعليم علي عمر يحيى ومدير مكتب شؤون التعليم الأساسي ومدير مكتب شؤون التعليم الثانوي، على سير عملية الامتحانات والعملية التعليمية بعدد من المدارس بانتظام، كما شملت المتابعة عمل المكاتب الإدارية ومنها مكتب الأخصائي الاجتماعي ومكتب الصحة المدرسية.

يُشار إلى أنَّ الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفترة الثانية تُجرى تحت إشراف مكاتب الامتحانات بالمدارس وفي إطار زمن الحصة المدرسية تحت إشراف معلم المادة الدراسية.

