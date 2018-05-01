بالصور | خبر مقتل بن حميد يفضح الإخوان وحلفائهم من جديد

ليبيا – إذاً هو السقوط الثاني لجماعة الاخوان المسلمين وحلفائها من الجماعة المقاتلة والمتحالفين معها من مختلف ألوان طيف الاسلام السياسي خلال اقل من شهر بدء الاول باشاعة مرض وموت المشير خليفة حفتر وتحركهم على اساسها ضاربين كل شعارات المصالحة وتقبل الآخر التي رفعوها قبل اسبوعين عرض الحائط ، اما الثاني وهو إخفائهم لموت وسام بن حميد لمدة تزيد عن سنة ونصف والايعاز لعائلته لاخراج النبأ ربما لإخفاء الفضيحة الاولى الا ان الحالتين سجلتاً سقوطاً مدوياً للشعارات التي مالبثت ان تُرفع الفترة الاخيرة حتى سقطت سريعاً .

فقد نعى طيف واسع من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء وبقايا الجماعة الليبية المقاتلة القائد الميداني لشورى بنغازي ، عضو تنظيم داعش ،وسام بن حميد فى تحالف بات جلياً لطالما حاولوا اخفائه سابقاً وخاصة حزب العدالة والبناء الذي قال رئيسه ان شورى بنغازي جماعة غير واضحة الهوية ولا تعترف بالديمقراطية وتضم ارهابيين فى صفوفها !

والبداية بعضو الجماعة البارز ونيس المبروك الفسي الذي وصف وسام بالبطل الذي قل نظيره فى التاريخ مستنكراً ما اعتبرها محاولة تشويه فقيدهم من قبل بعض القنوات والاقلام التي وصفها بالمأجورة الا انه اشار فى نعيه الى ان وسام تعرض لما اسماه اختراقات الغلاة وذلك فى اشارة لتنظيم داعش .

اما العضو المؤسس فى حزب العدالة والبناء عضو الجماعة عبدالرزاق العرادي فقد اكتفى بداية بنعيه ضمنياً بأبيات شعر عن حسرة ولوعة الفراق للشاعر الكبير جبران خليل جبران .

ومالبث بعدها العرادي حتى نشر تدوينة أخرى أشاد فيها ببطولة بن حميد قائلاً بأن فقيدهم لم يكن إرهابياً لكنه إرتكب خطأ فادح باتفاقه مع تنظيم داعش لقتال حفتر الا انه أعاد تكرار ذات القصة المزعومة عن تهريب المشير حفتر لداعش لكي يستفرد بالثوار كما أكد بأن الفقيد أكد بنفسه بيعتهم لداعش خلال زيارة له الى مصراتة .

بقايا الجماعة المقاتلة ايضاً اعربت عن حزنها لنبأ مقتل بن حميد رغم علمها بمقتله منذ اكثر من سنة وكانت صحيفة المرصد نشرت تسريباً الشهر الماضي يثبت بيعة وسام لتنظيم داعش وهو عبارة عن مراسلات بين سامي الساعدي مع أحمد الحرابي القيادي بشورى بنغازي بينت حجم الصراعات على النفوذ والقيادة بين المجموعات الإرهابية هناك بما فى ذلك تنظيم داعش الذي يؤكد الحرابي قتالهم إلى جانبه جنباً إلى جنب قبل أن تظهر بعض الخلافات بينهم فيما إنحاز وسام بن حميد وجلال مخزوم وانصار الشريعة للتنظيم بشكل كامل .

وكما هو الحال مع جماعة الإخوان ، لم يجد الساعدي حرجاً بعد كل ذلك فى نعي بن حميد وكتب : أحسب أنه أدى ما عليه. اللهم ارفع درجته واخلفه في أهله #وسام_وسام ” وكذلك هو العرادي الذي استمطر الرحمة لوسام رغم اقراره بأنه قاتل مع داعش كما فى هذه التدوينة التي حذفها بعد قليل من نشرها.

اما خالد الشريف المسؤول العسكري للجماعة المقاتلة فقد أعرب ايضاً عن حزنه لفقيدهم المبايع لداعش قائلاً : ” عندما تتحدث عن الشجاعة و الرجولة والبطولة فإنك تعني وسام بن حميد ،رحمك الله أيها البطل وانزلك الله منازل الشهداء وعزائنا لاهله واخوانه ورفاقه وليبيا التى أنجبته ،انه وسام وسيظل وساما تعتز به ليبيا والاجيال القادمة ” .

ولم يخلوا الامر كالعادة من الفكاهة واسقاط آيات الكفار والمشركين على المسلمين من مناهضي الجماعات الارهابية وموالي القوات المسلحة ، فهذا عبدالقادر القنين عضو الاخوان المقيم فى كندا يشبّه بن حميد بحنظلة صحابي رسول الله الذي قتل فى غزوة أحد !

اما اللغز المحير فهو نعي قادة بارزين من كتيبة ثوار طرابلس التابعة لحكومة الوفاق لبن حميد الذي قاتلت الكتيبة حلفائه فى غابة النصر ممثلين فى كتيبة الاحسان فى ديسمبر 2016 وصادرت منها عبوات ناسفة كانت سترسل الى بنغازي وطاردت آمرها طارق درمان وكادت ان تقتله وهو الحليف الاستراتيجي لبن حميد وقد قالت كتيبة ثوار طرابلس حينها بأنها لن تسمح بوجود أي مكان لهذه المجموعات فمالذي تغير اليوم ؟!؟!

كما ان كتيبة ثوار طرابلس قاتلت مجموعات المقاتلة المسلحة بقيادة خالد الشريف فى سجن الهضبة وهو ايضاً الحليف الاول لبن حميد فى طرابلس وقُتل فى تلك الحرب من قُتل وهرب من هرب وهُجّر من هُجّر من الجماعة ، فمالذي تغير ايضاً لكي يغير قادة الكتيبة مواقفهم !؟

وبالنسبة لدار الافتاء كانت حاضرة ايضاً فى المشهد عبر ذراعها الاعلامي ممثلاً فى قناة التناصح التي اطلقت صفة الشهد على وسام بن حميد ومنحته صك الغفران واقامت له دعوات لاقامة صلاة الغائب على روحه .

اما الصور التي بثتها قناة النبأ لصلاة الغائب التي اقيمت على روح الارهابي بن حميد بمسجد محمد الفاتح فى اسطنبول فقد بيت تواجد عدد من قيادات الجماعات الاسلامية الفارين لتركيا وهو مايزيد من علامات الاستفهام عن سبب بقائهم هناك لطالما ان قادة الكتيبة التي قاتلتهم متعاطفة ايضاً مع الفقيد ومتضامنة مع قضيته !

فقد ظهر فى الصور كل من خالد الشريف ووزير الخارجية السابق بحكومة الانقاذ على ابوزعكوك عضو جماعة الاخوان المسلمين واحمد الساعدي عضو الجماعة المقاتلة المكنى عبدالعليم وعضو تنظيم القاعدة محمد دنقو وعضو المؤتمر عن حزب العدالة والبناء محمد مرغم اضافة للصحفي بقناة النبأ عصام الزبير .

كما ظهر فى الصور عضو دار الافتاء الشيخ سالم جابر وعدد آخر من مقاتلي الشورى الذين وصفهم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بأنهم ارهابيون وعقيدتهم غير واضحة ولا يؤمنون بالدولة المدنية او الديمقراطية لتأتي هذه الصور التي تضم أبرز رموز جماعته وهم فى اشد حالات الحزن على بن حميد الذي اكد الذراع الايمن لصوان عبدالرزاق العرادي على بطولته رغم مبايعته على القتال مع داعش .

وفى المجمل يرى متابعون بأن كل هذه الاحداث المتسارعة تدل ان دلت على شيء على افتضاح امر التحالف القائم بين تيار الاسلام السياسي والجماعات المسلحة المتطرفة بما يشي بأنها كانت اذرعهم المسلحة طيلة السنوات الماضية وبأن كل محاولات الجماعة وحزبها لتسويق نفسهم كمعتدلين وسطيين قد ضاع كله فى لمح البصر بعد ضياع جله خلال أسبوعين روج خلالهم اعلام هؤلاء لاشاعة موت ومرض المشير حفتر بينما تكتم عن موت بن حميد لقرابة عام ونص وان المحصل من كل هذا هو أن الاختلاف الظاهري بينهم على مسائل مثل حكومة الوفاق يعتريها تحالف مبطن على كل المستويات بما فيها العسكري وقد باتت ملامحه تلوح فى الافق .

المرصد – خاص

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