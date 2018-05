عمر الحاسي: “بن حميد” مات من أجل تحقيق “الدولة المدنية”..وقدم صورة عظيمة حياً وميتاً

المتوسط – سامر أبو وردة

تقدم رئيس ما عرفت باسم “حكومة الإنقاذ” سابقا والعضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، عمر الحاسي، صفوف المصلين، الذين أدوا صلاة الغائب على الإرهابي، وسام بن حميد، أمس الثلاثاء، بميدان الشهداء بطرابلس.

وزعم عمر الحاسي، في كلمة ألقاها بعد الصلاة، ورصدتها “المتوسط”، عبر قناة التناصح، التي يترأسها المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن الإرهابي، وسام بن حميد، قد مات في سبيل تحقيق حلم الدولة المدنية، بحسب زعمه، مضيفاً أن “بن حميد”، قد قدم صورة عظيمة على حياته، مثلما قدم صورة عظيمة وبليغة على وفاته، كتبها بدمه، بحسب قوله.

وكانت أسرة الإرهابي، وسام بن حميد، قد أعلنت عن مقتله منذ أكثر من عام ، أول أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقدته في تركيا، ، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مدينة بنغازي.

