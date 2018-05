«سبها» توفر احتياجات البلدية من الوقود

المتوسط:

كشف رئيس لجنة الأزمة ببلدية سبها، علي ميلاد، عن توفر الوقود في معظم محطات البلدية، قائلاً: «تمَّ صباح أمس الإثنين توزيع الوقود على 16 محطة بالبلدية».

وأضاف «ميلاد»، خلال تصريحات صحافية، أنَّ معظم المحطات في سبها تعمل بشكل يومي على تزويد المواطنين بالوقود، ويعتبر الوقود متوفر حالياً بنسبة جيدة.

وأشار «ميلاد»، إلى أنَّ مدينة سبها لن تعاني قريبا من أزمة وقود، حيثُ إن هناك شحنة وقود وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مستودع سبها النفطي.

