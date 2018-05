المتوسط :

وصل النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري فوزي العقاب برفقة وفد من المجلس إلى العاصمة المصرية بالقاهرة.

وأفاد المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الاستشاري، في بيان مقتضب له اليوم الثلاثاء، بأن الوفد يبحث مع عدد من القادة و المسؤولين المصريين ، سبل دعم الاتفاق السياسي والجهود المبذولة لدفع الحوار بين الأطراف الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

