أهالي بني وليد يطالبون بصيانة الطرقات الرئيسية بالمدينة

اضطر أهالي بني وليد إلى ترميم عدد من الطرق المتهالكة بأقل الإمكانيات المتوفرة لديهم وذلك باستخدام زيوت السيارات المستعملة لمعالجة الانجرافات بالطرقات الرئيسيّة بالمدينة .

وأوضح بعض أهالي المديمة لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” أن هذا العمل التطوعي يأتي في ظل غياب كامل للمؤسسات الحكومية ودور المجلس المحلي والقطاعات المعنية بالطرقات في مدينة بني وليد.

وطالب القائمون على ترميم هذه الطرقات وزارة المرافق والمواصلات والمجلس المحلي ببني وليد الى القيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم في الإسراع بصيانة وتعبيد الطرقات الرئيسيّة بالمدينة لتسهيل حركة السير.

يذكر أن البنية التحتية للطرقات في مدينة بني وليد تعاني من الانشقاقات والانجرافات ولَم تتم صيانتها منذ سنوات طويلة بالإضافة لعدم وجود غرف تصريف مياه الأمطار والتي تعرقل حركة السير خلال فصل الشتاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية