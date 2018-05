المتوسط :

أجري مندوبين من المنظمة الدولية للهجرة مقابلات مع المهاجرين غير الشرعيين بمركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وأفاد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية في طرابلس،أن المقابلات تجري مع المهاجرين غير اتلشرعين الذين يحملون جنسية دولة الكاميرون بغية مساعدتهم على العودة الطوعية و الآمنة إلى بلدانهم.

