العقيد جمال المذكور: نهاية الإرهابيين في درنة باتت قريبة

قال آمر عمليات الصاعقة العقيد جمال المذكور إن “نهاية الإرهابيين في درنة باتت قريبة وقوات الجيش تنتظر الإشارة”.

وأضاف العقيد جمال المذكور في تصريحات خاصة لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” بالقول: “لدينا كتائب عسكرية في المنطقة الغربية وهي جاهزة لأي طارئ”

مؤكدا أن “الصاعقة أرسلت أربع سرايا إلى محاور القتال في مدينة درنة”.

وفي سياق متصل أشار العقيد جمال المذكور إلى أن “بنغازي آمنة بالكامل ومرافقها الخدمية تعمل بالصورة الطبيعية” وفق تعبيره.

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