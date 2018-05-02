انطلاق فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد

عين ليبيا

تحي إدارة المرور وشؤون التراخيص، يوم المرور العالمي، وأسبوع المرور العربي الموحد، والذي يصادف الخامس من مايو من كل عام، وذلك تحت شعار “التزامك بالنظام، دليل وعيك”.



وبهذه المناسبة وضعت إدارة المرور وشؤون التراخيص، برنامجاً شاملاً، يتضمن إقامة حلقات في مجال التوعية المرورية لدى المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع أئمة المساجد، والخطباء بالهيئة العامة للأوقاف، للتنبيه بمخاطر الحوادث المرورية، وما تسببه من كوارث أدت إلى حدوث خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.



ويشارك في إحياء يوم المرور العالمي، وأسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام، مؤسسات المجتمع المدني، والكشافة والمرشدات، وفرق العمل التطوعي والهلال الأحمر.



كما أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص، عن إحصائيات الحوادث المرورية، التي وقعت شهر يناير لعام 2018م، والموثقة بسجلات أقسام المرور بمديريات الأمن، موضحة أعداد الوفيات والإصابات التي وقعت جراء هذه الحوادث.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 308 حادثة سير، خلال شهر يناير، تسببت في وقوع 155 حالة وفاة، مقارنة بـ141 حالة وفاة، وقعت نتيجة الحوادث المرورية شهر ديسمبر 2017م، بالإضافة إلى إصابة 231 شخص.



وتضررت 432 مركبة آلية، نتيجة هذه الحوادث، بحسب ما أشارت إليه الإحصائيات.



ويأتي إحياء فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام، انعكاساً لتحقيق الأهداف المرجوة، لوزارة الداخلية، وإداراتها المختلفة، في ضوء الإحصائيات المرورية الصادرة هذا العام، والتي تدل على عدم احترام سائقي المركبات الآلية، للقواعد والإرشادات المرورية، وسوف تعمل وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، في تحقيق السلامة المرورية، كونها مطلبا ضروريا لتحقيق الأمن على الطريق، والتي من شأنها حماية سائقي المركبات الآلية، وعلى التقيد بالأنظمة المرورية.

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