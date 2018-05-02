بالفيديو | الحاسي : بن حميد كان يصر على مدنية الدولة كما فعل النبي محمد فى يثرب

ليبيا – نعى رئيس حكومة الإنقاذ الاولى عمر الحاسي مقتل الارهابي وسام بن حميد وذلك خلال مشاركته فى صلاة الغائب التي اقيمت له الثلاثاء بميدان الشهداء وسط طرابلس.

وفى كلمة مصورة تابعتها صحيفة المرصد عبر قناة التناصح الذراع الاعلامي لدار الافتاء قال الحاسي أن بن حميد كان يقاتل لاجل ان يكون الجيش مؤسسة لا لاجل ان يكون سلطة .

وأضاف بأن وسام قُتل لأجل اقامة الدولة المدنية وبأنه قد قدم صورة عظيمة على حياته مثلما قدم صورة عظيمة وبليغة على وفاته كتبها بدمه مشيراً الى ان هذه الاسباب هي التي قاتل لاجلهم فقيدهم ورفاقه .

وقال مخاطباً بعد المستغربين من استخدام لفظ المدنية ، بأن النبي محمد عندما دخل الى يثرب اطلق عليها اسم المدينة قبل ان يتم الله عليه الدعوة وقبل ان يكتب ميثاق المدينة الا وهو الدستور الذي يجب ان يكون لليبيين مثله.

وختم قائلاً : ” وسام بن حميد لم يطلب ملك ولا رئاسة بل كان طالباً لمدنية الدولة لذى فهو والذين معه قدموا صورة نظيفة على حياتهم مثلما قدم وسام صورة بليغة على وفاته ” .

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