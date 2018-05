المتوسط – سامر أبو وردة

نشر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشوراً، رصدته “المتوسط”، ينعي فيه الإرهابي “وسام بن حميد”، قائد ما يعرف بـ “مجلس شورى ثوار بنغازي” الإرهابي.

حيث قال عضو المجلس الرئاسي، “أتقدم بخالص التعازي إلى أحرار و ثوار ليبيا و أسرة الشهيد باذن الله وسام فرج بن حميد فقيد الوطن أحد رموز ثورة فبراير المباركة و الذي قاد معارك الثورة إلى أن انتصرت و وقف في مواجهة مشروع الثورة المضادة إلى أن لقي ربه شهيدا بإذن الله”

ودعا زايد، من خلال منشوره، الشعب الليبي، إلى التوحد وتحقيق المصالحة الشاملة، من أجل بناء دولة الحق و العدل و نصرة المظلوم ، التي ينعم فيها الليبيون بالأمن و تكفل فيها حقوقهم وفق دستور يرتضونه لا عودة فيها لحكم فرد و لا قبيلة، بحسب منشوره.

كما أشار زايد، إلى أن الإرهابي “بن حميد” وأعضاء الجماعات الإرهابية، هم رجال ليبيا، الذين قدموا لأجلها كل غال ونفيس، وجادوا في سبيلها بأنفسهم و أموالهم، بحسب قوله.

The post عضو المجلس الرئاسي: أعزي عائلة “الشهيد” وسام بن حميد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية