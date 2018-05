المتوسط:

أقام مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي، بالتنسيق مع مكتب النشاط المدرسي بإدارة التربية والتعليم ببنغازي ومدرسة شهداء القوارشة، برنامجاً توعوياً عن حفظ الصحة وتعزيزها.

واستهدف البرنامج طالبات المرحلة الثانوية بالمدرسة، حيث تضمن محاضرة عن أنماط الحياة الصحية ألقاها أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي، وركز المحاضر على الغذاء الصحي وأهمية وجبة الإفطار الصباحية، والنظافة الشخصية، والنشاط البدني، والابتعاد عن السلوكيات غير الصحية، وأهمية التطعيمات ، كما تحدث عن مخاطر مخلفات الحرب. وفي ختام البرنامج فتحت حلقة نقاش، وتم توزيع بعض المطويات والملصقات الصحية.

The post «الخدمات الصحية بنغازي» يقيم برنامجا توعويا عن «حفظ الصحة وتعزيزها» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية