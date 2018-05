«الاتحاد لكرة القدم» يواصل تدريباته استعدادا للدوري الليبي

المتوسط:

أجرى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تدريباته اليومية، صباح أمس الثلاثاء بملعب عبدالرحمن ابو الشواشي بقيادة المدرب ديغوا غارزيتو. وذلك استعدادآ لخوض غمار كل من رباعي التتويج الدوري الليبي الممتاز ونصف نهائي مسابقة كأس ليبيا.

هذا وشهدت التدريبات عودة اللاعب السماني الصاوي الى التمارين مع المجموعة، وبطلب من غارزيتو شارك في التدريبات معاد بوحليقة من فئه الاواسط و محمد عادل من فئة الاشبال .

