النبأ : بن حميد تحصل على دكتوراه من جامعة أوكسفورد .. فماذا أظهرت سجلات الحكومة البريطانية !

ليبيا – نشرت قناة النبأ التي تواجه فضيحة ثقيلة على مدار ثلاثة اسابيع بشأن ترويجها لشائعة مرض وموت المشير خليفة حفتر ، الثلاثاء ، سيرة ذاتية للارهابي وسام بن حميد أمير مجلس شورى ثوار بنغازي زعمت فيها حصول الأخير على شهادة فخرية للعلوم العسكرية من جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة .

وبعد ان كثر الحديث والجدل على هذه الشهادة المزعومة بين مُصدق ومكذب ، قررت صحيفة المرصد البحث فى خلفياتها ليتبين بأن نسخة الشهادة التي استندت عليها النبأ وغيرها على انها شهادة دكتوراه لبن حميد هي شهادة غير صادرة قطعاً من جامعة اوكسفورد ولا أي جامعة او جهة تعليمية معتمدة ومسجلة في بريطانيا او حتى من أي جهة مخولة باصدار الشهادات.

وبطبيعة الحال ، فأن بريطانيا كوجهة دراسية عالمية ومتفوقة ودقيقة جداً تحصر اصدار الشهادات بانواعها بما فيها الدكتوراة على المؤسسات التعليمية المعترف بها والمصادق عليها من قبل الحكومة حتى وان كانت شهادة فخرية .

وببحث بسيط عن طريق موقع خدمة الاستعلام الذي تديره الحكومة البريطانية عبر الضغط هنا وادخال اسم الجامعة The oxford college for PHD studies و التي تزعم النبأ على انها جامعة اوكسفورد العريقة فأن النتيجة للباحث ستكون ( لا شيء ! ) .

كما ان الجهات المدرجة فى الرابط أعلاه وهي قائمة متكاملة غالبيتها لكليات اومؤسسات تعليمية فأن القانون لا يخولها اصدار شهادة لوحدها ولكن بامكانها تقديم خدمات تعليمية على أن تتعامل مع الجهات المعتمدة وبالتعاون معها ، وبالقاء نظرة على القائمة المعتمدة عبر الضغط هنا فأن الباحث ستواجهه حقيقة اخرى وهي ان النتيجة ( لا شيء ! ) .

اما فيما يتعلق بشهادة النبأ المزعومة والجهة التي اصدرتها فقد تبين وببحث بسيط بأنها صادرة عن شركة خاصة مسجلة في لندن وليست مؤسسة تعليمية ككلية او جامعة مدرجة او معتمدة كما يتبين بأن الشركة ورقم تسجيلها فى السجل التجاري هو : OXFORD COLLEGE FOR PHD STUDIES LTD 08045748 .

يتضح أيضاً من خلال البحث بأن هذه الشركة التجارية تعود لمؤسس عربي يدعى فراس الموسى وقد تأسست فقط فى سنة 2012 ثم سلمه لآخر يدعى باسل صبري الخالدي سنة 2013 ولا زال الاخير يترأس الشركة وهو بريطاني من اصل عربي .

كما أن مقارنة أخرى بسيطة بين الموقع الالكتروني لهذه الشركة الخاصة التي تأسست سنة 2012 وتحمل اسم اوكسفورد بـ الضغط هنا ومقارنة المحتوى مع الموقع الرسمي لجامعة أوكسفورد العريقة التي انطلق التدريس فيها سنة 1096 وزجت النبأ بإسمها بـ الضغط هنا يقود لمقارنة بديهية بأن فى الامر تضليل واضح وجلي للعيان !

وبمزيد من البحث فقد تبين بأن هذه الشهادة ليست سوى شهادة صادرة عن شركة تدريب خاصة تستخدم اسم مشابه لجامعة اوكسفورد وتقول بانها منحت شهادات دكتوراة فخرية لعدد من الزعماء والرموز العرب وذلك وفقاً لما جاء عبر موقعها الالكتروني .

كما ان بعض التدوينات على هذه الشركة تشير الى ان مثلهذه الشهادات التي يدعي البعض بأنهم متحصلين عليها منها هي ليست سوى شهادات معتمدة على البحث العلمي ليس أكثر وبالضغط هنا يتبين المزيد من المعلومات عن طريق وصلة بموقع الشركة ذاتها توضح معلومات بالخصوص .

كما أن تقييم الشركة عبر بعض المواقع التعليمية لايشير الى أي تميز فى خدماتها سوى أنها شركة عادية تقدم خدمات التعليم والتدريب وتنشط تحت اسم اوكسفورد وتوجه انشطتها لاستقبال طلبة موفدين من منطقة الشام والخليج .

المرصد – خاص

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