السراج يرحب ببيان اللجنة الرباعية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام

رحب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية المعنية بليبيا، الذي شددت فيه على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.

وأعرب السراج في بيان له، يوم الثلاثاء، عن ارتياحه لما تضمنه بيان اللجنة من التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكداً أنه التوجه الذي طرحه في شهر يوليو 2017م، كحل ينهي المراحل الانتقالية وحالة الانقسام السياسي في البلاد.

وأشار البيان إلى مبادرة الرئاسي بتفعيل الهيئة العليا للانتخابات وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها، مشدداً على ضرورة تعهد كافة الأطراف بالقبول بما تسفر عنه الانتخابات من نتائج، وكما جاء في بيان اللجنة الرباعية.

كما طالب البيان اللجنة الرباعية بتوفير سبل مكافحة شبكات التهريب داخل ليبيا وفي المتوسط بدعم حرس السواحل والحرس الرئاسي، وفق البيان.

وثمن السراج، دعوة اللجنة الرباعية لدول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لمساندة ليبيا التي أصبحت ضحية لموجات هائلة من الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر في دول المصدر والدول الحدودية، معرباً عن أمله في دعم اللجنة الرباعية لتحقيق مطلبهم من المجتمع الدولي بتوفير سبل مكافحة شبكات التهريب داخل ليبيا وفي البحر وعند الحدود بدعم خفر السواحل وحرس الحدود والحرس الرئاسي الليبي.

وأشاد السراج، بدعوة البيان إلى أهمية وحدة القطاع الاقتصادي والمالي ووحدة كافة المؤسسات السيادية.

وكانت اللجنة الرباعية قد شددت في بيانها، على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس قانونية، بما في ذلك الإطار الدستوري والقانون الانتخابي.

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