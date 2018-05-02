العرادي ينتقد ترحيب السراج وصوان بإجراء انتخابات دون الإشارة للدستور

انتقد القيادي والعضو المؤسس لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرزاق العرادي، المطالبة بإجراء انتخابات قبل الاستفتاء على الدستور.

وقال العرادي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، تحت عنوان “تحدي”، اليوم الثلاثاء، أن أي انتخابات بدون دستور هي عبث واستمرار للفوضى والفساد، لأن الإطار التشريعي الوحيد الذي يجب أن تجرى الانتخابات على أساسه هو الدستور.

ورأى القيادي الإخواني، أنه إذا كان مجلس النواب والمجلس الأعلى يبحثان عن مصلحة البلاد فعليهم تعديل المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين وتؤول كافة صلاحيات مجلسي النواب والأعلى المنصوص عليها في الإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات إلى المجلس الرئاسي، وذلك إلى حين أقرار الدستور وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة.

ووصف العرادي أي إطار تشريعي جديد لإجراء انتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستور بـ”الإجراء الباطل القابل للطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

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