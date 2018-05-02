السراج يثمن فحوى البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة الرباعية

رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع المجموعة الرباعية المعنية في ليبيا، “جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة”، الصادر القاهرة يوم 30 أبريل 2018.

وجدد المجتمعون، تأكيدهم على سيادة إستقلال ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدين دعمهم للعملية السياسية، إلى جانب جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وكافة الأطراف الدولية والمحلية من أجل بسط الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي خلال البيان، عن ارتياحه لما تضمنه بيان اللجنة من التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل ينهي المراحل الانتقالية وحالة الانقسام السياسي في البلاد.

وثمن السراج، دعوة اللجنة الرباعية لدول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساندة ليبيا التي أصبحت ضحية للأعداد الهائلة من المهاجرين غير القانونيين، وذلك من خلال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر في دول المصدر والدول الحدودية.

كما وأشاد رئيس المجلس الرئاسي في ختام بيانه ، بدعوة كافة الأطراف إلى أهمية وحدة القطاع الاقتصادي والمالي ووحدة كافة المؤسسات السيادية.

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