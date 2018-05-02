إدارة النهر الصناعي تعقد مؤتمراً الخميس للوقوف على الاعتداءات الأخيرة

تعتزم إدارة جهاز مشروع النهر الصناعي غد الخميس، عقد مؤتمر صحفي حول استمرار الاعتداء والسرقة والتخريب والنهب الذي تتعرض لها حقول آبار مياه منظومة الحساونة سهل الجفارة، وخطوط ومسار منظومات مشروع النهر الصناعي.

وبينت الإدارة العامة للمشروع، أن المؤتمر سيعقد صباح يوم الخميس الـ 3 من مايو، في قاعة الاجتماعات بمقر منظومة الحساونة سهل الجفارة في منطقة قصر بن غشير في مدينة طرابلس، الساعة الـ11 صباحاً.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه المؤتمر جاء للتأكيد على أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يعتبر اعتداءً صارخاً على مقدرات الشعب الليبي، وتدميراً لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيان إلى جانب ووقف الإمداد المائي عن أكثر من مدينة يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه الآبار التي تتعرض للانتهاك من قبل الخارجين عن القانون.

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