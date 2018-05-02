عميد «بنغازي» يبحث مع مؤسسات المجتمع المدني احتفالات ذكرى «عملية الكرامة»

بحث عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء الساحات الشعبية وحراك التفويض الشعبي والشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني والمنتدى الثقافي الديمقراطي، الاستعداد والتنسيق والتجهيز للاحتفال الرابع بعملية الكرامة التي شنتها قوات الجيش الليبي ضد تنظيم داعش.

كما بحث الاجتماع، الخطوات التي سيتم اتخاذها للمشاركة الفاعلة في هذه الاحتفالات حتى «تظهر مدينة بنغازي بالمظهر الذي يليق بهذه المناسبة»، بحسب بيان صادر عن البلدية.

وأكد البيان، أن الحاضرين اتفقوا على تشكيل عدة لجان تنسيقية للمساهمة بالاحتفال الرئيسي الذي سيقام يوم السابع من شهر مايو الجاري ببلدية بنينا، بناءً على تعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وانطلقت عملية الكرامة في 16 مايو 2014، حيث بدأت قوات من الجيش الوطني الليبي تحركاتها من منطقة الرجمة، قبل أن تدخل بنغازي فجرًا.

وقال العقيد محمد الحجازي، الناطق السابق باسم الغرفة الأمنية ببنغازي، إن قوات ليبية عسكرية تخوض معركة مع تشكيلات إرهابية فى منطقتي سيدي فرج والهواري.

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