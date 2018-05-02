الخدمات الضمانيه المرج تباشر بتوزيع مرتبات شهري مايو ويونيو اليوم

تباشر وحدة الشؤون المالية في مكتب الخدمات الضمانيه المرج، في صرف مرتبات شهري مايو الجاري ويونيو المقبل اليوم الأربعاء.

وقال مدير وحدة الشؤون المالية في المكتب عبد الله الكيلاني، إن الوحدة ستودع اليوم الأربعاء،المعاشات عن شهر مايو ويونيو في مصارف المدينة.

وأضاف الكيلاني أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة، بشأن صرف المعاشات للمضمونين بنظام الضمان الاجتماعي،بحسب توجيهات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي،الدكتور إدريس أحفيظة، والذي وجه بضرورة صرف معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين بصندوق الضمان الاجتماعي عن شهري مايو ويونيو 2018م مقدما قبل يوم 05 مايو كحد أقصى.

وأوضح أن أحفظية أصدر تعليماته بصرف المرتبات عن شهر يوليو مقدما قبل الأول من يونيو 2018 كحد أقصى،موجهاً بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على أصحاب السلف من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي،وأصحاب المعاشات عن الأشهر “مايو، يونيو، يوليو” للعام 2018.

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