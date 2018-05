«إخوان ليبيا»: نرحب بالانتخابات لتأسيس شرعية جديدة

المتوسط:

أعلن رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، محمد صوان، ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لإجراء الانتخابات، معتبرًا أنها الحل الأمثل لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد البلاد.

وقال «صوان» في تصريحات تليفزيونية: «نحن نرحب بدعوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لإجراء الانتخابات» مضيفًا أنه يمكن من خلالها تأسيس شرعية جديدة على أساس الصندوق.

