النهر الصناعي: الاعتداء على آبار النهر اعتداء على مقدرات الشعب

أعلن جهاز تنفيذ إدارة مشروع النهر الصناعي، عن عقد مؤتمر صحافي يوم غدٍ الخميس، حول استمرار الاعتداء والسرقة والتخريب والنهب التي تتعرض لها حقول آبار مياه منظومة الحساونه سهل الجفاره وخطوط ومسار منظومات مشروع النهر الصناعي بمختلف المواقع.

وأكدت الإدارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن استمرار مثل هذه الاعتداءات التي تعتبر اعتداءً صارخاً على مقدرات الشعب الليبي وتدميراً لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا ووقفاً للإمداد المائي إلى أكثر من مدينة يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه الآبار التي تتعرض للانتهاك من قبل الخارجين عن القانون.

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