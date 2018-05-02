تشكيل لجان تنسيقية استعداداً للاحتفال بذكرى الكرامة

إلتقى مساء الثلاثاء عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار بعدد من مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء الساحات الشعبية وحراك التفويض الشعبي والشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني والمنتدى الثقافي الديمقراطي .

وأكد قسم الإعلام في بلدية بنغازي، أن هذا اللقاء جاء لوضع الخطوات الفعلية والإستعداد والتنسيق والتجهيز للإحتفال الرابع لثورة الكرامة، إلى جانب دراسة الطرق والخطوات التي سيتم اتخاذها للمشاركة الفاعلة في هذه الإحتفالات.

كما واتفق الحاضرون خلال اللقاء، على تشكيل عدة لجان تنسيقية للمساهمة بالإحتفال الرئيسي الذي سيقام يوم السابع من شهر مايو الجاري في بلدية بنينا بناءً على تعليمات المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر.

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