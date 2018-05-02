بلدية بنغازي تجتمع مع عدد من مكوناتها لبحث هذه الملفات

التقي عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء الساحات الشعبية وحراك التفويض الشعبي والشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني والمنتدى الثقافي الديمقراطي.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل وضع الخطوات الفعلية والاستعداد والتنسيق والتجهيز للاحتفال الرابع لعملية الكرامة، ودراسة الطرق والخطوات التي سيتم اتخاذها للمشاركة الفاعلة في هذه الاحتفالات حتى تظهر مدينة بنغازي بالمظهر الذي يليق بهذه المناسبة، حيث اتفق الحاضرون على تشكيل عدة لجان تنسيقية للمساهمة بالاحتفال الرئيسي الذي سيقام يوم السابع من شهر مايو الجاري ببلدية بنينا بناءً على تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي، تقديرا وعرفانا للتضحيات الكبيرة التي قدمته ولدورها التاريخي والبطولي في معركة الكرامة.

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