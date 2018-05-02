البدء بصيانة أبراج الكهرباء على طريق إجدابيا البريقة

العنوان-إجدابيا

شرعت شركة الكهرباء في صيانة أبراج الكهرباء الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي إجدابيا البريقة.

وفي تصريح خاص للعنوان قال أحد العاملين بدائرة الكهرباء بإجدابيا الفني جبريل اجبيل القبايلي ،قال إنه قد تم تكليف شركة تقوم بعمليات الصيانة للأبراج التي بها خلل وأعطال وإن الشركة باشرت العمل في تغيير العوازل المتعطلة والتالفة إضافة إلى استحداث نوع عوازل جديدة وذات جودة عالية.

وأشار القبايلي إلى أنه قد عملت الشركة على صيانة أحد الابراج الآيلة للسقوط وذلك عن طريق وضع حاجز من الخرسانة المسلحة من الإسمنت علي قواعد البرج وذلك لحماية هذا البرج من السقوط لأنه في حالة سقوط هذا البرج فإنه سيتسبب في إطفاء الكهرباء علي نصف إحياء مدينة إجدابيا.

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