قبيلتا أولاد سليمان والمقارحة تؤكدان على وحدة التراب الليبي

عقدت قبيلتا أولاد سليمان والمقارحة، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعاً في منطقة قيرة الشاطئ لبحث عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بمدينة سبها.

وأكدت القبيلتان خلال بيان مشترك أصدرتاه، على وحدة التراب الليبي، ودعمهما لمؤسسات الدولة، والتأييد الكامل والمطلق لأعمال القوات المسلحة العربية الليبية. كما أعلنت القبيلتان أن مصلحة فزان تكمن في استتباب الأمن وسيادة القانون، مطالبتين كافة مكونات وقبائل الجنوب أن تدرك خطورة المرحلة مع تقديرها الكامل لكل المساعي الطيبة في رأب الصدع ومعالجة كل القضايا والمشاكل.

وشددت القبيلتان على حرمة الدم الليبي، وضرورة تحكيم العقل بدل السلاح، داعيتين إلى وحدة الصف ولم الشمل والتآخي والتسامح.

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