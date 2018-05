بالفيديو| إعلامي مصري: الصلاة على «بن حميد» في تركيا تمت بأوامر عليا

المتوسط:

قال الإعلامي المصري أسامة كمال «إن صلاة الغائب على الإرهابي المنتمي لتنظيم داعش الارهابي وسام بن حميد الذي تم اغتياله على يد قوات الجيش خلال عملية عسكرية، في تركيا تمت بأوامر عليا لفتح أكبر مساجد إسطنبول وتأدية الصلاة عليه».

وأضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” أن السلطات التركية أمرت بصلاة الغائب على الإرهابي في مسجد محمد الفاتح أكبر مساجد إسطنبول، مستعرضا لقطات مصورة من صلاة الغائب.

وشهدت عدة مدن، أمس، صلاة الغائب على الإرهابي «وسام بن حميد» القائد بما يعرف بـ«مجلس شورى مجاهدي بنغازي، ذلك استجابة للدعوة التي أطلقتها الهيئة البنغازية إلى تحشيد من أجل أداء الصلاة الغائب على «بن حميد».

وتداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور الأماكن التي أدى فيها المصلون صلاة الغائب على الإرهابي «بن حميد» بعد صلاة العصر في «مصراته جامع الشيخ، زليتن جامع البازة، غريان ميدان الشهداء، طرابلس ميدان الشهداء، الزاوية ميدان الشهداء، فلسطين في مدينة غزة، تركيا جامع محمد الفاتح الكبير إسطنبول».

وأعلنت، أول أمس، عائلة الإرهابي وسام بن حميد قائد ما يُسمى بـ «مجلس شورى ثوار بنغازي» الإرهابي، مقتل نجلهم، إلا أنّها لم تُحدد موعد ومكان مقتله، وذلك إثر الحرب التي كانت دائرة بين مسلحين والقوات المسلحة في مدينة بنغازي.

وروت مصادر عسكرية موثوقة من كتيبة «شهداء الزاوية» بقيادة العميد «جمال الزهاوي» لـ«المتوسط» قصة إصابة «وسام بن حميد»، قائلة: «إن “بن حميد” حاول التقدم باتجاه الحظيرة الجمركية في منطقة بوصنيب غربي مدينة بنغازي 26 نوفمبر 2016، وكان يستقل سيارة طراز مرسيدس مصفحة تابعة للقنصلية السويدية، تمت سرقتها خلال سيطرة الجماعات الإرهابية على المقارات الحكومية والأمنية والعسكرية ببنغازي».

وأضافت المصادر «عندما رصدته عناصر كتيبة الزاوية عبر مكالمات اللاسلكي والمنضار الميداني المقرب تم استهداف السيارة بشكل مباشر، فتمت إصابته وتمكن من الفرار والتحصن بأحد المنازل القريبة من الحظيرة الجمركية».

وأكدت المصادر العسكرية «أن القوات المسلحة حاولت آنذاك اقتحام المنزل الذي كان يختبئ به الإرهابي «وسام بن حميد» إلا أنها وجهت ردا شرسا بالأسلحة الثقيلة من الجماعات الإرهابية لمحاولة فك الحصار عليه وإخراجه، والذين نجحوا في إخراجه وهو مصاب، حيث تم نقله إلى منطقة الصابري، وتوفي متأثر بجراحه في 6 ديسمبر 2016».

