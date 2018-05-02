عقيلة يعلن دعم ليبيا لمرشح مصر لهذا المنصب

نقلت وكالة الصحافة الليبية عن العمدة (المهدي القطعاني)، عضو مجلس الشعب المصري عن مطروح، قوله “إن رئيس مجلس النواب الليبي (عقيلة صالح) قد أكد دعم دولة ليبيا للمرشح المصري لرئاسة البرلمان الافريقي، النائب (مصطفى الجندي)”.

وبحسب الوكالة فإن “عقيلة أكد منح ليبيا لأصواتها الخمسة في البرلمان الافريقي للمرشح المصري، دعماً لموقف مصر على الساحة الإفريقية والدولية”.

مضيفا أن “ليبيا تقف بالكامل وبكل قوة خلف مرشح الدولة المصرية الشقيقة صاحبة المواقف مع ليبيا حكومة وشعباً، والتي لا يُنكرها إلا كل جاحد”.

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