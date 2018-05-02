بلدية بنغازي تشكل لجان تنسيقية لاحتفالات الكرامة

العنوان-بنغازي

التقى مساء الثلاثاء عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار بعدد من مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء الساحات الشعبية وحراك التفويض الشعبي والشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني والمنتدى الثقافي الديمقراطي .

وذلك لوضع الخطوات الفعلية و الاستعداد والتنسيق والتجهيز للإحتفال الرابع لثورة الكرامة , ودراسة الطرق و الخطوات التي سيتم اتخاذها للمشاركة الفاعلة في هذه الإحتفالات حتى تظهر مدينة بنغازي بالمظهر الذي يليق بهذه المناسبة .

حيث أتفق الحاضرون على تشكيل عدة لجان تنسيقية للمساهمة بالإحتفال الرئيسي الذي سيقام يوم السابع من شهر مايو الجاري ببلدية بنينا بناءً على تعليمات السيد / المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر تقديرا وعرفانا للتضحيات الكبيرة التي قدمتها ولدورها التاريخي والبطولي في معركة الكرامة .

وفى ختام اللقاء تقدم المجتمعون بالتهنيئة لأهل بنغازي وليبيا بعودة سيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الي ارض الوطن سالما غانما والتي مثلت صفعة قوية للإخوان المسلمين واتباعهم ولقنوات الفتنة بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

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