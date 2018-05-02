منظمتان حقوقيتان تستنكران اختطاف رئيس جائزة سبتيموس

أعربت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، عن إدانتهما واستنكارهما الشديد حيال الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الإعلامي سليمان قشوط رئيس جائزة سبتيموس، ورفيقه محمد اليعقوبي مدير التنفيذي للجائزة من أحد المقاهي العامة بالعاصمة طرابلس، من قبل مسلحين تابعين لقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، دون توضيح أي أسباب لاعتقاله والاحتجاز، واستمرار عدم عرضه على النيابة العامة.

وأبدت المنظمتان- في بيان مشترك تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- عن بالغ القلق اتجاه مصير (قشوط واليعقوبي)، مناشدين قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التي تحتجزهما بإطلاق سراحهم بشكل فوري دون أي قيد أو شرط أو توضيح الاستناد القانوني لاحتجازهم، وعرضهم بشكل فوري على السلطات القضائية المتمثلة في مكتب النائب العام، مطالبين في الوقت ذاته بالكف عن الاعتقال التعسفي التي تجريه قوة الردع الخاصة وتشكيلات مسلحة أخرى خارج القانون والتي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية تمس بالتزامات ليبيا بمقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

كما أعربت المنظمتان، عن استغربهما تجاه انتهاج سياسات التشويه والإساءة باختلاق التهم لمختطفين أو المحتجزين على حد سواء، والتي تستبق نتائج تحقيقات النيابة العامة معتبرين إياها تضليلا لرأي العام واكتساب مشروعية للاحتجاز غير القانوني دون اتباع الإجراءات القانونية بشكل متكرر، مطالبتين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعات وتشكيلات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، كلا من منظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا ، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والأفعال (المشينة) و(الخطيرة) التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات بالعاصمة الليبية طرابلس، من قبل جماعات وتشكيلات مسلحة تحظي بشرعية حكومة الوفاق، وفتح تحقيق شامل في جميع وقائع الاحتجاز غير القانوني والاختطاف والإخفاء القسري الذي تعرض ولازال يتعرض له الجميع بعموم البلاد وبشكل خاص بمدينتي (طرابلس وبنغازي).

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