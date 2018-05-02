ورشة عمل في الأردن حول التحديات التي تواجه ليبيا في قطاع المياه

عقدت يوم الإثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل حول التحديات التي تواجه الدول العربية في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة.

ووفقاً للصفحة الرسمية لإدارة مشروع النهر الصناعي، شارك الورشة التي عقدت برعاية منظمة اليونسيف، عبدالله بن إدريس من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر إلى جانب المعتمد السنوسي عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي .

وقدم بن إدريس خلال الورشة، شرحاً وافياً حول إستراتيجية النهر الصناعي فى مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهه على المدى القريب والبعيد.

يذكر أن الورشة شهدت حضور خبراء من أمريكا وأستراليا، وممثلين عن اليونيسيف العراق والأردن وسوريا وفلسطين واليمن.

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