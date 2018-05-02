محلل سياسي: هذا هو أساس حل الصراع السياسي والمجتمعي الليبي

أكد المحلل السياسي، إبراهيم هيبة، أن الأساس لحل مسألة الصراع والانقسام السياسي والمجتمعي في ليبيا هو التمسك بمسار التحول الديمقراطي والتركيز علي خلق قواعد دستورية تضمن التحول الديمقراطي السليم.

وشدد هيبة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، على أن التمسك بمسار التحول الديمقراطي يجب أن يكون عنوان رئيسيا وهدفا لكافة القوي السياسية والاجتماعية في ليبيا، لافتا إلى أن مسار التحول الديمقراطي يحتاج إلى بعض الوقت لإنجاحه ولكنه سيخلق قواعد وظروف موضعية للتنافس السياسي وممارسة العمل السياسي بطرق سلمية وسينهي حالة الاحتراب الأهلي والصراع والانقسام السياسي.

وقال هيبة، “إن هذا لا يمكن أن يتحقق في ظل الظروف الموضوعية التي تمر بها الدولة الليبية إلا علي أساس تبني نظام ديمقراطي قائم علي أساس توسيع قاعدة المشاركة السياسية “النظام البرلماني” الداعين لتبني النظام الرئاسي أو النظام شبه الرئاسي لا يدركون المخاطر الحقيقية لمثل هذا النظام الذي لا يناسب ليبيا بالمطلق لأسباب موضوعية متعلقة بالمرحلة التي تمر بها ليبيا وأخرى متعلقة بطبيعة المجتمع والدولة والجغرافيا”، مشيرا إلى أن تبني النظام الرئاسي أو النظام شبه الرئاسي لن يقود إلى الاستقرار السياسي والأمني كما يعتقد المنادون به بقدر ما سيعزز من حالة عدم الاستقرار والانقسام السياسي والمجتمعي.

وأضاف هيبة، أن العنصر المفقود في المرحلة السابقة كان هو انتخاب رئيس شرفي ذو صلاحيات محددة من قبل البرلمان ليكون رمزا للدولة الليبية ووسيطا نزيها وغير متحيزا لجمع الأطراف السياسية وتقريب وجهات النظر السياسية والمساعدة في حلحلة المختنقات والأزمات السياسية والاجتماعية بين الليبيين.

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