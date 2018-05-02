السراج يرحب ببيان المجموعة الرباعية الداعـم لإجراء الانتخابات

رحب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالبيان المشترك للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا الداعم للعملية السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأعرب السراج في بيان له، الثلاثاء، عن ارتياحه لما تضمنه بيان اللجنة المنعقدة في القاهرة من تأكيد على أهمية إجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية وانقسام في البلاد، مشددا على تعهد كافة الأطراف بالقبول بما تسفر عنه نتائج الانتخابات، وفقا لما جاء في بيان اللجنة.

وثمن السراج دعوة اللجنة بضرورة وحدة المؤسسات العسكرية بإشراف السلطة المدنية ودعوتها لمساندة ليبيا في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، مطالبا المجتمع الدولي بدعم خفر السواحل وحرس الحدود والحرس الرئاسي الليبي.

وأشاد السراج بدعوة البيان إلى أهمية وحدة القطاعين الاقتصادي والمالي، مشددا على عدم التعامل “كليا” مع الاجسام الموازية غير المنبثقة عن الاتفاق السياسي حتى تتمكن حكومة الوفاق من معالجة كافة الصعوبات الناتجة عن الانقسام السياسي.

يشار إلى أن الرباعية الدولية تضم في عضويتها أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، بيير بويويا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فدريكا موجيريني، والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

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