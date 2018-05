المتوسط:

عقد عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، اجتماعًا أمس الثلاثاء، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لوضع الخطوات الفعلية والاستعداد والتنسيق والتجهيز للاحتفال الرابع لثورة الكرامة.

وناقش الاجتماع الذي حضره نشطاء الساحات الشعبية وحراك التفويض الشعبي والشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني والمنتدى الثقافي الديمقراطي، دراسة الطرق والخطوات التي سيتم اتخاذها للمشاركة الفاعلة في هذه الاحتفالات.

واتفق الحاضرون، خلال اللقاء، على تشكيل عدة لجان تنسيقية للمساهمة بالاحتفال الرئيسي الذي سيقام يوم السابع من شهر مايو الجاري في بلدية بنينا بناءً على تعليمات المشير خليفة أبو القاسم حفتر.

The post «العبار» يبحث آليات استعداد الاحتفال بذكرى الكرامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية