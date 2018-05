‏المتوسط:

أطلقت الشركة العامة للكهرباء، حملة صيانة لأبراجها الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي إجدابيا والبريقة.

وتشمل عمليات الصيانة الخلل والأعطال وتغيير العوازل المتعطلة والتالفة إضافة إلى استحداث نوع عوازل جديدة وذات جودة عالية.

وفي إطار الحملة، تم صيانة أحد الأبراج الآيلة للسقوط عن طريق وضع حاجز من الخرسانة المسلحة من الإسمنت على قواعد البرج لحماية نصف المدينة من انقطاع الكهرباء.

