زيارة وزير الداخلية بحكومة الوفاق لمنطقة قصر بن غشير

عين ليبيا

أكد وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور على ضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة والمجاهرة بالأمن والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة قصر بن غشير لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والإهتمام بالعمل المناط بهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية إلي منطقة قصر بن غشير ومديرية الأمن بالمنطقة اليوم الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018م.

وكان في استقباله مدير مديرية أمن قصر بن غشير ورؤساء المكاتب و الأقسام والمراكز الشرطة بالمديرية وعدد من أعيان وحكماء المنطقة.

وعقد اجتماع خلال هذه الزيارة لمناقشة الوضع الأمني ودعم الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستوي الأمن بمنطقة قصر بن غشير.

وعقب الاجتماع قام وزير الداخلية رفقة مدير المديرية بزيارة إلي مركز شرطة قصر بن غشير.

وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل عناصر المديرية وأعيان المنطقة في تحقيق الإستقرار والأمن.

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