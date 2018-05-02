معرض بنغازي ومجلس أصحاب الأعمال يتفقان على تعزيز التعاون

العنوان-بنغازي كرم رئيس إدارة معرض بنغازي الدولي أ. فوزية الفرجاني رئيس مجلس أصحاب الأعمال فرع بنغازي على هامش زيارتها لمقر ادارة معرض بنغازي الدولي وقام رئيس معرض بنغازي الدولي بتسليمها درعا تقديرا لجهودها التنموية فى ليبيا هذا وكانت الفرجاني ، قد التقت اليوم رئيس إدارة معرض بنغازي الدولي أ. عبد الله الورشفاني ، بحضور رئيس …
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صحيفة العنوان الليبية
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