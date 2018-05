السفير الإيطالي يشارك في حفل «عيد العمال» في طرابلس

المتوسط:

نظم مكتب مكافحة الهجرة في العاصمة طرابلس، احتفالية بمناسبة عيد العمال، بمشاركة السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبى بيروني.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أنه شارك في الاحتفالية أيضًا عددًا من المهاجرين ورئيس فرع ليبيا بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين، إلى جانب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية العميد محمد بشر.

وخلال الاحتفالية، تفقد العميد محمد بشر فرع طرابلس طريق السكة، حيث أطلع على أعمال البنية التحتية وأعمال الصيانة والإنشاءات.

