عميد بلدية بنغازي يلتقي مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية تمهيداً للاحتفال بالعيد الرابع لثورة الكرامة

بنغازي 02 مايو 2018 (وال) – التقى عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار أمس الثلاثاء بعدد من مؤسسات المجتمع المدني و نشطاء الساحات الشعبية وحراك التفويض الشعبي والشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني والمنتدى الثقافي الديمقراطي.

هذا وجاء اللقاء لوضع الخطوات الفعلية و الاستعداد والتنسيق والتجهيز للاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة، ودراسة الطرق و الخطوات التي سيتم اتخاذها للمشاركة الفاعلة في هذه الاحتفالات حتى تظهر مدينة بنغازي بالمظهر الذي يليق بهذه المناسبة.

وأتفق المجتمعون على تشكيل عدة لجان تنسيقية للمساهمة بالاحتفال الرئيسي الذي سيقام يوم السابع من شهر مايو الجاري ببلدية بنينا بناءً على تعليمات مشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر تقديراً وعرفانا للتضحيات الكبيرة التي قدمته ولدورها التاريخي والبطولي في معركة الكرامة.

واختتم المجتمعون اللقاء بتقديمهم التهاني لأهالي مدينة بنغازي وليبيا بعودة سيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية إلى أرض الوطن سالماً غانماً والتي مثلت صفعة قوية للإخوان المسلمين وإتباعهم ولقنوات الفتنة. (وال – بنغازي) ب خ / هــ ع

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