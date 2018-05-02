بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تُقدم تقريراً حول إصابات المدنيين خلال شهر أبريل

عين ليبيا

قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوثيق وقوع 31 إصابة في صفوف المدنيين، 4 حالات وفاة و27 إصابة بجروح، وذلك أثناء أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا في الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2018.

حيث كان من بين الضحايا ثلاثة رجال وصبي واحد لقوا مصرعهم فيما اصيب تسعة عشر رجلاً وخمس نساء وصبيين اثنين وفتاة واحدة.

هذا وكانت معظم الإصابات في صفوف المدنيين ناتجة عن القصف “حالة وفاة واحدة وثلاث عشرة حالات إصابة بجروح”، وكذا إطلاق النار “حالة وفاة واحدة وثمان إصابات”، ثم المتفجرات من مخلفات الحرب “حالة وفاة واحدة واصابة ثلاثة بجروح” بالإضافة إلى السيارات المفخخة “حالة وفاة واحدة وثلاث اصابات بجروح”.

كما وثقت البعثة عدداً من الإصابات في صفوف المدنيين في مدينة سبها “حالة وفاة واحدة وثمان عشرة حالة إصابة بجروح” وفي بنغازي “ثلاث حالات وفاة وتسع اصابات بجروح”.

وايضاً وثقت البعثة وقوع احدى وعشرين إصابة أخرى “عشر حالات وفاة وإحدى عشرة حالة إصابة بجروح” جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في اجدابيا والزاوية وبنغازي والكفرة ومصراتة وطرابلس وسبها وصرمان.

لمتابعة نص تعرير بعثة الأمم المتحدة كاملاً: تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

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